中原結合印韓俄 用書法賀年

中原大學書法社「寒冬送暖贈春聯」活動，今年有印尼、韓國、俄羅斯等國的國際生、教師研習團一起拿起毛筆「畫」書法，促成另類「國民外交」。（中原大學提供）中央社記者卞金峰傳真 106年1月16日

中原大學書法社「寒冬送暖贈春聯」活動，今年有印尼、韓國、俄羅斯等國的國際生、教師研習團一起拿起毛筆「畫」書法，促成類「國民外交」。

中原大學今天舉辦的「桃符送暖迎新春暖心贈春聯」活動，由中原書法社多名好手齊聚一堂，書法社校友、同學們身穿長袍馬褂，用最應景的服飾書寫吉祥春聯，迎接每一名師生民眾。

活動也邀請現任中央大學教授張惠文以及洪福通運公司董事長余章鈞兩名校友出席，余章鈞董事長更當場揮毫寫下「全國第一」四個大字，恭喜並祝福中原大學今年度註冊率榮獲私立綜合大學排名第一。

今年邁入第九年的寒冬送暖贈春聯活動，中原大學國際處特別邀請多名印尼外籍生一起來體驗書法文化，由於從來沒有拿過毛筆，大家彷彿在「畫字」，有些人細細描繪、有些乾脆「畫」出一手好字。1060116

(中央社)