嘉縣推友善農園 曹啟鴻加持

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嘉義縣推動友善農園，以微生物肥料取代傳統化肥，16日在水上鄉舉辦觀摩會，農委會主委曹啟鴻（右2）、嘉義縣長張花冠（右）觀摩小番茄種植成果。中央社記者江俊亮攝 106年1月16日

嘉義縣推動友善農園，以微生物肥料取代傳統化肥，今天在水上鄉舉辦觀摩會，農委會主委曹啟鴻宣布今年將投入新台幣12億元補貼。

嘉義縣政府今天在水上鄉大崙村舉辦肥料管理整合觀摩會，曹啟鴻與嘉義縣長張花冠都強調要用非化學肥料與經營理念來升級農業技術，以提升農業競爭力。

張花冠表示，近年來國人健康概念盛行，對環境重視程度也愈來愈高，嘉義縣響應農委會友善農業環境，以微生物肥料取代傳統化學肥料，希望能藉此達成永續農業的目標。

曹啟鴻表示，農委會今年將投入12億元來啟動合理化施肥、農田地力改善、有機質肥料等6大友善環境耕作肥料的補貼，以提升農業競爭力及產業升級。

他說，合理化施肥是依照土壤條件、植株生育狀況及肥料特性來施肥，根據研究顯示，合理化施肥可以讓傳統化學肥料施用量減少10%到30%，增產率提高5%到35%。

曹啟鴻指出，農委會推動友善環境耕作肥料補貼措施，農民使用有機肥料、生物肥料，每公頃補貼5000元，歡迎農民就近跟農會或農民團體申請補助。

曹啟鴻、張花冠等人也參觀小番茄種植及肥料施用狀況，呼籲農友珍惜土壤資源，以各種友善環境肥料資材合理化施肥，生產安全優質的農產品。1060116

(中央社)