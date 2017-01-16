林益全本季目標：老婆開心我就開心

綽號從興農神全、義大神全到現在是富邦神全，悍將隊內野手林益全談到本季目標，講出一串英文「Happy wife, Happy life」解釋說「老婆開心最重要」。圖為林益全（右3）與隊友一起進行體能訓練。中央社記者張新偉攝 106年1月16日

綽號從興農神全、義大神全到現在是富邦神全，悍將隊內野手林益全談到本季目標，講出一串英文「Happy wife, Happy life」解釋說「老婆開心最重要」。

富邦悍將隊今天在春訓基地開訓，主力打者林益全拿著毛筆寫下「好」字，一子一女代表去年3月出生的兒子「喬治」、3歲大的女兒「小蝦捲」，也祝福今年球季個人成績、球隊戰績都好。

受訪時問到本季目標，林益全沒有談到具體項目，他說每一年開季最常被問目標，但是球賽還沒打，也很難講設下的目標會不會達成，因此他只希望自己跟家人，每一天都過得很開心。

「老婆開心，我就開心」林益全說，球員生涯四處征戰，跟家人相處的時間很少，現在小孩年紀還小，沒有辦法每天陪在身邊，老婆壓力其實也很大，也因為有老婆的付出，「我在球場上才能沒有後顧之憂的拚戰」。

拿過各項打擊獎，林益全心中以家人為第一，這個休季期間也做了以往沒有的突破，嘗試新的重量訓練方法。

上季月薪65萬元，林益全本季薪水還在談，他說「數字多少不是最重要的，無論經紀人最後談出來的數字是多少，更重要的是希望自己今年可以打出超乎預期的價值」。

林益全去年季後針對體質問題、調整重量訓練方式，老婆也常分享他在自家與老爸、小孩一起訓練的照片，至於訓練成果如何，他說「年底就知道了」。1060116

(中央社)