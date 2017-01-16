春節期間 南投縣各鄉鎮市清運垃圾時間一覽表

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我要評比

配合年終大掃除，南投縣環保局全力協助縣民清運垃圾，並呼籲鄉親選用有環保標章的清潔劑，降低汙染避免破壞環境；如有大型垃圾（如廢家具、廢冰箱等）要丟棄，清運前請洽詢各鄉鎮市清潔隊。

春節期間各鄉鎮市清潔隊，清運垃圾時間，南投市自1月28日至1月31日停收垃圾，巨大垃圾收集時間為1月23日至1月26日。

埔里鎮自1月28日至1月31日停收垃圾，巨大垃圾收集時間為至1月20日止。

草屯鎮自1月28日至1月31日停收垃圾，巨大垃圾收集時間至1月24日止。

竹山鎮自1月28日至1月31日停收垃圾，巨大垃圾收集於1月16日至1月20日登記，1月23日收運。

集集鎮自1月28日至1月30日停收垃圾，1月28日至1月30日停收巨大垃圾三天。

名間鄉自1月28日至1月31日停收垃圾，巨大垃圾收集時間為1月20日、1月23日至1月25日。

鹿谷鄉自1月28至1月31日停收垃圾，巨大垃圾收集預約至1月20日，收運至1月24日。

中寮鄉自1月28日至1月31日停收垃圾，巨大垃圾收集時間為1月16日至1月20日。

魚池鄉自1月28日至1月31日停收垃圾，巨大垃圾收集時間為1月16日至1月20日。

國姓鄉自1月28至1月30日停收垃圾，巨大垃圾收集時間為1月16日至1月25日。

水里鄉自1月28至1月30日、2月1日停收垃圾，巨大垃圾收集時間至1月25日採電話預約。

信義鄉採做一休二原則（1/28、1/29、1/31及2/1停收），1月27日中午收運、1月30日早上8點收運、2月2日後恢復正常時間，巨大垃圾收集時間為1月26日中午前電話預約。

仁愛鄉自1月28日至2月1日停收垃圾，沒有收集巨大垃圾。

(中時)