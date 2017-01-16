女受刑人為鹹蛋爆粗口 公然侮辱等罪判拘役

去年5月13日上午7時許，高雄女監一名王姓女受刑人在吃早餐時，為了1顆鹹蛋與同舍房蔡姓女受刑人爆口角，因蔡女表示她不吃鹹蛋，王女向打飯同學表示那她要吃後，蔡女突然嗆對方說為什麼蛋要給妳吃，王女不甘示弱以三字經罵蔡女，還拉她的頭髮並抓傷對方脖子、手臂，高雄地方依公然侮辱、傷害等罪，合併判王女拘役35天，得易科罰金3萬5000元。可上訴。

(中時)