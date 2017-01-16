安全座椅未綁牢 三歲女童拋飛車外慘遭父輾斃
許姓男子15日駕車載著妻女到台南吃喜酒，晚間10點返家途中在國道1號北上217公里處發生死亡車禍，擦撞半聯結車後，後座3歲女童疑似坐安全座椅卻未繫帶，慘遭拋飛車外再被自家小客車輾過慘死，警方在左後輪發現殘留女童毛髮與血跡，詳細肇事原因仍待釐清。
國道三隊交通組長賴協駿說，昨晚10點多，44歲許男一家四口吃完喜酒準備回鹿港，許男稱當時為閃避外側車道大貨車，卻不慎失控衝撞內側護欄，再彈出擦撞外側護欄，最後撞上半聯結車右側油箱後失去意識。
小客車車頭、左側車身和車尾幾乎全毀，嚴重凹陷扭曲，駕駛座與乘客座2顆安全氣囊全爆開，掉在車外的安全座椅和車輪都血跡斑斑；後座兩個安全汽座供許男3歲龍鳳胎兒女乘坐，女童連同汽座被甩出車外，頭顱破裂，傷重送醫不治，車內3人則僅受輕傷。
許男向警方供稱，當時原本開在中線，前方一輛貨車突然從外側想切入，害他閃避不及失控；並指兒子的成長型汽座與女兒的安全汽座款式不同，加上並未正確幫女兒把安全帶繫牢，才會導致憾事，事發後相當懊悔自責。
聯結車38歲林姓駕駛說，當時行駛外側車道，小客車失控後從內側車道回彈，繞過他車前後打轉擦撞外側，再撞上他的右側車身的油箱。61歲大貨車廖姓駕駛到案後則坦承，事發前確實準備從外側切入中線，他從後照鏡看到一部許男的自小客車車速很快，就又急切回外側。
(中時)
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