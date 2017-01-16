只是朋友？人母女星露乳暈夜會小賈
卡達夏家族大姊、今年37歲的寇特妮卡達夏(Kourtney Kardashian)，即便已是3個孩子的媽，但無論穿著或作風都不改大膽本色，曾跟小賈傳曖昧情的她，顯然沒在管輿論壓力，不僅被拍到露點，還被拍到以這樣「坦蕩」的姿態，在不對的時間見不對的人。
據《每日郵報》報導，上週六儼然是寇特妮的跑趴日，她先去參加潔西卡艾芭為老公卡許華倫辦的睡衣生日趴，去人家家裡竟然敞開黑色絲緞睡衣，露出裡面蕾絲Bra，叫人眼睛不知看哪裡才好，但了解她之後的行程，一切都說得通了。
去玩睡衣趴後，寇特妮自行前往「The Peppermint Club」續攤，等在那邊的不是別人，正是穿著一身潮服的緋聞對象小賈斯汀，對於這段差15歲的姊弟戀緋聞，小賈曾說過，「我被利用了，我能說什麼呢？…說真的她很棒，我認識她們一家子很久了」，強調彼此只是朋友，但夜晚相會還穿成這樣，只能說不想歪都難。
(中時電子報)
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