蔡總統過境舊金山　陸外交部重申反對

總統蔡英文日前結束中美洲訪問，過境舊金山期間未接觸美國政府人士。中國大陸外交部發言人華春瑩今天對此重申，大陸一貫反對美方安排這種過境，立場明確、堅定。

大陸外交部下午舉行例行記者會。有外媒記者詢問，蔡總統過境舊金山期間未見美國總統當選人川普的交接團隊成員，也未正式接觸美國政府與政界人士，陸方如何看待？

華春瑩說：「關於台灣地區領導人在美國所謂過境的問題，中方已經多次表明了我們的立場。我們一貫反對美方或者其他與中國的建交國安排這種所謂的過境，這個立場是非常明確的，也是堅定的。」

大陸外交部2016年12月6日以書面回應路透社提問時說，中國大陸希望美國恪守「一個中國」政策和中美三個聯合公報原則，「不允許其（蔡總統）過境，不向台獨勢力發出任何錯誤信號」。

總統府發言人黃重諺隨後對此表示，陸方「類似的過度反應沒有必要，也無助於兩岸關係的正常發展」。

黃重諺當時指出，維持良好的台美與兩岸關係一樣重要，不僅符合相關各方的利益，對區域的和平穩定也都相當關鍵，彼此間沒有衝突。1060116

(中央社)