出血、腎功能受損 必知中西藥物交互作用！
今年28歲的陳小姐，為了改善腸胃與鼻子過敏問題，長期以來都有服用中藥調理體質的習慣，但近日早晚溫差大不慎得了感冒，前往西醫看診，卻忘了主動告知醫師，平時有服用中藥的習慣，擔心中西藥合併會產生副作用，像陳小姐的例子，也是大部分民眾的困擾，平時能透過哪些管道解答藥物疑問呢？
調查顯示約有八成的病患，在西醫看診時不會主動告知有服用中藥的情形，且
中西醫領域不同，就連專業的醫護人員，都可能不清楚中藥與西藥會產生哪些藥物的交互作用，引起不良反應的風險大。藥師表示，大部分的中藥成分含有當歸、銀杏等藥材，具有抗凝血的作用，若與西藥合併使用恐有出血的風險。
此外，中藥材的山楂、五味子等，若和西藥的磺胺類藥物一起服用恐會損害腎功能，還有人參會加強糖尿病藥物與降血壓藥物的副作用，都應特別注意；若需同時服用中西藥，兩者應間隔至少兩小時，且不可搭配咖啡、牛奶、茶類，避免降低藥效或引起不適，中藥最好不要與食物同服，在兩餐間服用最好；如健脾胃的補中益氣湯或是針對腸胃疾病的藥，適宜在飯前一小時服用。
提醒民眾看診時應主動告知正在服用的藥物或保健食品，最好能提供藥品名供醫師參考，服藥後若感到身體不適，應立即回診；也建議民眾多利用「allcare健康資訊讚」APP，目前有超過百家藥局與健康資訊讚合作，民眾可線上諮詢特約藥師，同時也能透過服藥紀錄功能，供藥師更清楚知道服藥情況讓服藥更安全。
(中時電子報)
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