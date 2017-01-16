遭控公益侵占 葉金川嗆若無罪就回告

遭控涉公益侵占，血液基金會董事長葉金川今天表示，一切交由法院處理，若是查出有罪就處理，要是無罪「就回告他誣告」。

媒體人黃越宏今天到台北地檢署，按鈴控告台灣血液基金會董事長葉金川、監察人李悌元，涉犯公益侵占罪與背信罪，指血基會涉嫌圖利廢血處理廠商。

對此，葉金川下午接受媒體電訪時直言「那就等法院見」，他強調「一個神經病一直告你」，他就得一直找資料回答，既然要走上法院，那麼一切將交由法院調查，若有罪就處理，若是無罪「就回告他誣告」，他從今天起已開始請假，對此不想再多回應。1060116

(中央社)