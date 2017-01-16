工程師聯合黃牛 寫程式購票轉賣賺暴利
諶姓工程師聯合蘇姓、吳姓黃牛，撰寫電腦自動購訂票程式，購買五月天、張學友等場次演唱會門票後，再加價轉賣，獲利粗估逾新台幣百萬，刑事局循線逮人。
刑事警察局調查，諶男是名電腦網路工程師，在臉書「演唱會 讓票 換票 求票」及「溫拿代購」等社團結識蘇姓、吳姓等黃牛，他們針對國內各售票系統，撰寫電腦自動訂票程式，以及逾500個假冒帳號，購買售票系統所販售的演唱會門票。
諶姓工程師將購買的大量門票再交予蘇、吳等人，於臉書、淘寶等網路平台加價販售圖利，初估獲利已達上百萬元，警方依據售票系統伺服器紀錄及相關資料交叉比對後，鎖定蘇男等7人涉嫌重大，9日持搜索票前往其住居搜索，當場查獲涉案搶票程式、訂票用偽冒帳號、寄送票券用信封袋，警方訊後把人移送法辦。1060116
(中央社)
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