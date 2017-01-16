陸華北霧霾能見度不足2百公尺 阻春運
中國大陸環境監測總站預測，華北地區最近將出現區域性空氣重汙染；其中，河北、河南、北京、陝西關中等局部地區有重度霾，大霧導致局部地區能見度不足200公尺，對春運產生不利影響。
綜合陸媒報導，中國環境監測總站會同各省級環保預報部門的聯合預報會商預測，北京、天津、河北中南部、山東西部、河南北部、山西局部地區近期可能出現一次區域性空氣重汙染過程。
其中17至18日影響程度最重，部分城市細塵浮微粒（PM2.5）濃度可能超每立方公尺250微克，19日前後汙染有望緩解。
在這波霧霾中，河北、河南、北京、陝西關中等局地有重度霾，大霧導致局部地區能見度不足200公尺，將對春運出行產生不利影響。
中國天氣網報導，大陸中央氣象台預估，16至17日，華北中南部、黃淮、陝西關中等地空氣汙染擴散氣象條件較差，有輕至中度霾，河北中南部、河南北部、陝西關中等地有重度霾。
人民日報報導，依預報結果，目前已有30個城市啟動緊急方案，實施大範圍應急聯動。河北石家莊、河南鄭州、山西臨汾等14個城市啟動重汙染天氣紅色預警；山東濟南、山西太原等12個城市啟動橙色預警。1060116
(中央社)
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