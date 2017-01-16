陸：幻想把一中當交易籌碼 將遭反對
針對美國總統當選人川普不承諾奉行「一中」政策，中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，若試圖破壞「一中」原則或幻想將此當作交易籌碼，將遭中國大陸和國際社會堅決反對。
川普日前接受華爾街日報專訪被問到是否支持美國的「一個中國」政策時說，「一切還在談判，包括『一中』」。他表示，在見到中國大陸的匯率與貿易作為有所進展前，不會承諾奉行「一中」政策。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應相關提問時重申，「一中」原則是中美關係的政治基礎，是不可談判的。中國大陸敦促美方恪守「一中」政策、遵守中美三個聯合公報原則，妥善處理台灣議題。
華春瑩並表示：「我想任何人都應該明白，在這個世界上，有些東西是不可以做交易或者做買賣的。」
她說：「無論是誰或者出於什麼目的，如果試圖破壞『一個中國』原則，或者幻想將此作為交易籌碼，必將遭到中國政府和人民以至於國際社會普遍的、堅決的反對，最後只能是搬起石頭砸自己的腳。」
至於北京是否直接向川普的交接團隊提出抗議，華春瑩說，「一中」原則是大陸與包括美國在內的所有其他國家發展關係的前提和政治基礎，「中方這一立場，我想全世界都很清楚」。
她表示：「我們也一直通過各種渠道向美方準確無誤地、堅定地傳遞了這樣的信息。」
被問及中國大陸派往美國參加川普就職典禮的官員層級是否會因他挑戰「一中」原則而有調整，華春瑩說，據了解，美國沒有邀請其他國家派官方代表團赴美出席川普的就職儀式。1060116
(中央社)
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