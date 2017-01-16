成大醫院斗六分院送春聯年畫

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到醫院看病之外，還可獲贈春聯、年畫，成大醫院斗六分院今天表示，醫院除了為民眾健康把關，迎接農曆春節，還將舉辦免費換取春聯及年畫活動。

成大醫院斗六分院指出，將於18日上午9時，在1樓大廳舉辦「彩雞起舞迎春到，金鳳騰飛成功來」活動，民眾可免費換取春聯及年畫，現場還有國樂演奏。

院方指出，邀請雲林縣濁水溪書畫學會名家現場揮毫，寫春聯、繪年畫，免費兌換帶回家，提前感受農曆過年的氣氛。

院方表示，現場並設置「愛福小站」，提供器官捐贈、安寧緩和醫療等諮詢及簽署服務、免費癌症篩檢等，當天若簽署器官捐贈同意書，將加碼贈送限量版「一卡通」1張。1060116

(中央社)