多樣化飲食抗癌、防慢性病 吃東西也要分散風險！

有研究發現攝取多樣化飲食的人更健康也更長壽，反之飲食種類固定且單調的人，較不健康且罹病率高。圖片來源：健康365

你相信飲食能主導一個人的健康嗎？現代人外食比例高，多偏向攝取高油、高鹽、高熱量的飲食，也提高罹患慢性病的機率，飲食能導致疾病也能讓身體更健康，只要調整三餐就能遠離疾病，何樂而不為呢？

現代人攝取的熱量過多，卻普遍缺乏維生素與礦物質，其實也是一種「營養不良」；進食後，身體會將攝取的營養素轉化成身體所需的能量，而過程中需要維生素B群當作催化劑，當攝取的熱量太多，會消耗某些維生素，尤其會大量消耗身體的維生素B群，若飲食中未攝取足夠的維生素B群就容易導致疲倦、失眠、口腔發炎等症狀，

有研究發現攝取多樣化飲食的人更健康也更長壽，反之飲食種類固定且單調的人，較不健康且罹病率高。專家建議，要降低罹患慢性病、癌症風險，應攝取各式各樣的天然飲食，最基本的六大類食物，五穀根莖類、蔬菜類、水果類、蛋豆魚肉類、奶類、油脂類都應均衡攝取；同時飲食也應有分散風險的觀念，同一種食物不要長期食用。

另外，建議每日都要攝取新鮮蔬果，並養成不偏食的習慣；蔬果含有豐富的維生素A、B、C、E與礦物質及β-胡蘿蔔素，經過研究證實有助消除體內自由基，避免體內細胞受損、抗老化；同時飲食應少鹽、少油、少糖為主，並保持每日運動至少15分鐘的習慣。

(中時電子報)