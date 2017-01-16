多樣化飲食抗癌、防慢性病 吃東西也要分散風險！
你相信飲食能主導一個人的健康嗎？現代人外食比例高，多偏向攝取高油、高鹽、高熱量的飲食，也提高罹患慢性病的機率，飲食能導致疾病也能讓身體更健康，只要調整三餐就能遠離疾病，何樂而不為呢？
現代人攝取的熱量過多，卻普遍缺乏維生素與礦物質，其實也是一種「營養不良」；進食後，身體會將攝取的營養素轉化成身體所需的能量，而過程中需要維生素B群當作催化劑，當攝取的熱量太多，會消耗某些維生素，尤其會大量消耗身體的維生素B群，若飲食中未攝取足夠的維生素B群就容易導致疲倦、失眠、口腔發炎等症狀，
有研究發現攝取多樣化飲食的人更健康也更長壽，反之飲食種類固定且單調的人，較不健康且罹病率高。專家建議，要降低罹患慢性病、癌症風險，應攝取各式各樣的天然飲食，最基本的六大類食物，五穀根莖類、蔬菜類、水果類、蛋豆魚肉類、奶類、油脂類都應均衡攝取；同時飲食也應有分散風險的觀念，同一種食物不要長期食用。
另外，建議每日都要攝取新鮮蔬果，並養成不偏食的習慣；蔬果含有豐富的維生素A、B、C、E與礦物質及β-胡蘿蔔素，經過研究證實有助消除體內自由基，避免體內細胞受損、抗老化；同時飲食應少鹽、少油、少糖為主，並保持每日運動至少15分鐘的習慣。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。