李振昌帶日職經驗返美最後一拚 葉總看好
李振昌結束短短1年的日職經歷後，今年將回到美職發展，與科羅拉多洛磯隊簽下小聯盟約，他自評這是自己最後一次機會，帶著「拚了吧」的心態，預計2月初赴美參與大聯盟春訓。
旅美7年後，李振昌去年轉戰日職西武獅，但表現不盡理想，季後就遭到釋出，而他在去年底獲得洛磯隊的小聯盟約，今年再次回到熟悉的美職環境，再拚升上大聯盟的機會，李振昌說：「不太可能再有下一次機會，自己年紀也差不多了，這應該是最後一次，就拚吧，不要得失心太重。」
目前李振昌偶爾在高雄隨富邦悍將練球，已經過4次牛棚練投，預計2月初赴美，對於今年球季，李振昌說：「又回到美國，就是照自己以前的狀況去丟，看哪裡需要做加強。」
雖然去年李振昌在日職適應狀況不佳，但富邦悍將總教練葉君璋認為，日職對於球員的細部要求較嚴格，這樣的經驗或許能對李振昌這趟回美帶來不一樣的幫助。
(中時電子報)
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