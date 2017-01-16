日內瓦表展開幕 Roger Dubuis搞天崩地裂
SIHH日內瓦高級鐘表展於瑞士時間1月16日正式開展，Roger Dubuis 一如往常也同步舉辦每年開幕儀式，今年以「破壞」為概念，將展場打造成天崩地裂場景，還找來模特兒變身賽車手，以舞動展現時計走時與賽車間的連結，也呼應與百年輪胎品牌倍耐力Pirelli聯名腕表的發布。
Roger Dubuis今年共發表5組新表，最具話題莫過於攜手倍耐力的EXCALIBUR SIPDER雙飛行陀飛輪鏤空腕表，不僅搭載全新機芯，表帶採倍耐力於各賽事得獎輪胎重新打造，也以藍色代表倍耐力輪胎側邊色，象徵適合濕地輪胎的顏色，同時，此限量8只、約900多萬元的的腕表，凡有民眾入手，品牌還將安排兩天一夜賽車行程，要讓表迷買的不只是腕表，還是種生活型態，另外，以全碳纖維打造的EXCALIBUR SIPDER飛行陀飛輪腕表，包含橋板、面盤等處都採碳纖維，讓全表更輕，也讓動力儲存可達約90小時。
朗格A. Lange & Sohne也在展場門面擺設一只巨大腕表，展現製表上的地位與聲勢，今年以女表為重的IWC則將空間化身宛如沙龍，蜿蜒階梯，配合上高雅空間擺設與Van Cleef & Arpels仙氣飄飄展場頗具戶別苗頭意味。
(中時)
關鍵字：日內瓦高級鐘表展、Roger Dubuis
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