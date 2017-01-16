市警局年節前檢扒大行動 男女2扒手落網
為迎接2017農曆春節到來，台北市警局從13日至26日年貨大街活動期間，特地規畫檢扒大行動，在年貨大街、商圈、捷運站、台北車站及夜市和傳統市場等人潮眾多扒竊較易出沒地點，編排2人一組的防扒專案人員，針對列管慣竊跟監、埋伏，至昨日已查獲王子仰及謝月梅2名男女扒手到案。
被逮獲的男女扒手分別是53歲的王子仰和66歲的謝月梅，其中王男於15日下午4時，混在台北世貿年貨大展擁擠人潮中，徒手行竊購物呂姓婦人皮夾，被員警當場逮捕並起獲贓物。經查，王男2年前因扒竊分遭新北及桃園地檢署通緝在案。
13日上午10時許，專案人員也在台北市萬華區發現列管女扒竊謝月梅，經跟監至新北市溪州市場，發現她在人潮擁擠市場賣魚攤位前，徒手行竊買魚婦女皮包內財物，當場逮捕。
警方指出，2名被害人遭扒竊財物時，都渾然不知，直到員警告知才知被竊。經分析王、謝2嫌行竊目標，都選在人潮聚集較多攤位，趁民眾逛街購物，疏於防備，以推擠碰撞、用手、報紙、雜誌、雨傘、衣服等擋住視線之手法扒竊，訊後於今日將2嫌依竊盜罪嫌送辦。
(中時)
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