頭家國小內拉龍鬚糖 師生樂嘗帝王甜食

頭家國小學童開心品嘗龍鬚糖的甜美滋味。（王文吉攝）

「好像耶誕老公公的鬍子！」 頭家國小學童是吃龍鬚糖，並學會辨別與糖蔥差異。（王文吉攝）

校方透過有獎徵答活動，讓學童品嘗皇室御用的甜點。（王文吉攝）

戴成章師傅示範拉絲技巧，迅速將金黃色的麥芽糖，來回對折延展，變成如髮絲般的「龍鬚糖」。（王文吉攝）

麥芽糖經戴成章師傅巧手，拉成雪白細絲，像極龍的鬍鬚，故名「龍鬚糖」。（王文吉攝）

台中市頭家國小上午舉辦帝王甜食體驗活動，邀請龍鬚糖達人戴成章師傅，到校示範拉絲技巧，學童驚呼聲中，戴師傅迅速將麥芽糖，來回對折延展，並灑上糯米粉，從金黃色澤變成如髮絲般的傳統點心「龍鬚糖」，學童說「好像耶誕老公公的鬍子！」

頭家國小教務處主任葉建成表示， 龍鬚糖又名「麵線糖」，相傳是古代御膳房特有的點心，做法是用蜂蜜和麥芽熬製成塊狀，冷卻後經多次拉成細線；據傳是清朝雍正皇帝時期的御廚發明，專供皇帝享用，因形狀像極龍的鬍鬚，故而賜名「龍鬚糖」。

葉建成解釋，龍鬚糖採用麥芽糖製成，糖蔥則是用白砂糖製作，兩者常被混淆，透過寓教於樂的方式，讓小朋友了解。4年9班導師詹曉芳表示，如此精湛的製作手藝，幾乎都要失傳了，課本裡才有的傳統技藝，呈現在學生面前，絕對是最棒的學習經驗。

(中時)