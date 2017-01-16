血糖、血脂飆升 尾牙季小心3個問題

我要評比

國健署統計去年過年期間，民眾吃得多、動得少，有3成的民眾在年後，體重至少增加了2公斤。圖片來源：健康365

歲末年終，許多公司行號都陸陸續續舉辦尾牙，感謝員工一年的辛勞，緊接著又是農曆年，豐盛的飲食不免造成身體負擔，提醒民眾應多加留意。

國健署統計去年過年期間，民眾吃得多、動得少，有3成的民眾在年後，體重至少增加了2公斤；從尾牙到農曆過年期間，常常攝取到油膩的飲食也容易飽食，三餐外還會額外攝取零食，除了體重飆升外，還會造成以下問題：

1. 胃食道逆流：連續好幾天大吃大喝，胃部會撐大，且油膩、甜份高、酒精類的飲食攝取量也較頻繁，容易讓胃酸分泌過多，導致胃食道逆流。

2. 蛀牙：年節時零食不離口，造成口腔長時間都呈現酸性，若未及時潔牙，稍一不注意就會導致蛀牙。

3. 血糖、血脂、血壓升高：除了一般民眾須留意外，患有三高疾病的患者更應嚴加控制飲食，除了高油脂飲食外，酒精、甜食、果糖都會導致三酸甘油脂與血糖升高，水果也應控制攝取份量。

年節時身心放鬆更容易放縱大吃大喝，建議留意體重上升程度，吃喝之餘也要運動，消耗多於熱量避免身體負擔。

(中時電子報)