卸任新生活 歐巴馬可望賺飽飽、住豪宅樣樣來

歐巴馬一家即將搬離白宮。(圖/THE WHITE HOUSE)

歐巴馬一家位於卡羅拉瑪社區的豪宅外觀。(圖/MARK MCFADDEN)

歐巴馬新家的客廳。(圖/MCFADDEN GROUP)

隨著政權即將交替，現任總統歐巴馬也要在執政8年後下台一鞠躬了，不過他將不會如大家所想像的因失業而焦慮。首先，財力雄厚的歐巴馬夫妻已經在華盛頓特區置產，在搬出白宮後，將入住比白宮更加奢華的豪宅。另外，歐巴馬卸任後也不怕無聊，他甩開了政府公職的束縛，再加上各企業拋出的橄欖枝，外界預期他的年收入將不減反增，讓他卸任後的生活不用憂慮而且更加精采。

歐巴馬新家餐廳。(圖/MCFADDEN GROUP)

離開白宮後的歐巴馬一家，為了延續女兒在高中的學業選擇留在華盛頓特區，將入住當地高級地段卡羅拉瑪(Kalorama)社區的豪宅，這個社區可以說是政商名流雲集，他們的鄰居除了28位駐美大使外，還有後任總統的大女兒伊凡卡(Ivanka Trump)也住在附近，而過去也有5位美國時任或卸任總統選擇在這裡置產。

歐巴馬新家浴室。(圖/MCFADDEN GROUP)

歐巴馬新家的臥室。(圖/MCFADDEN GROUP)

細看歐巴馬的新家非常講究，除了精美的裝潢以外，約有230坪大，內有9間臥室、8間有浴缸的衛浴、3間客廳、3間廚房，以及可以容納10台車的車庫，總價值635萬美元(約新台幣2億元)，月租金約2.2萬美元(約新台幣69萬元)，奢華的程度非同凡響，住得比白宮還要舒服。

後院還有可以挖泳池的空間。(圖/MCFADDEN GROUP)

房子外觀。(圖/MCFADDEN GROUP)

其實歐巴馬夫妻對於居住品質的要求之高，從以往他們度假所下榻的飯店就可以看出端倪，歐巴馬一家在2015年時前往夏威夷度假，就入住一晚要價3500美元(約新台幣11萬元)的Hale Reena度假屋，屋內擁有5個臥室、6間衛浴、室外熱水浴缸以及連接泳池的水上通道。

Hale Reena度假屋。(圖/微信英國大家談)

度假屋戶外造景。(圖/微信英國大家談)

而對於居住品質這麼高的歐巴馬夫妻，也向世人證明了他們不是只會花錢，也很會賺錢。歐巴馬任總統時，除了40萬美元(約新台幣1200萬元)的總統年薪之外，前後還出版了《奧巴馬的夢想之路 — 以父之名》、《我為你歌唱》及《給女兒們的一封信》共3本書，光是第一本自傳就讓他獲利約1500萬美元(約新台幣4.7億元)。而作為律師且在多個教育機構任職的蜜雪兒(Michelle Obama)，外界也估計她的個人淨資產高達1180萬美元(約新台幣3.7億元)，可見夫妻倆吸金功力一流。

歐巴馬夫妻吸金功力一流。(圖/美聯社)

而退休後的歐巴馬也將不會閒著，除了可以像前總統克林頓(Bill Clinton)在卸任後一樣，靠到處演講就可以大賺1億美元(約新台幣30億元)的演講費用外，他也可以繼續以寫自傳維生，出版商就預計歐巴馬夫妻聯手寫回憶錄揭露白宮八卦的話，可以大撈4000萬美元(約新台12億元)。

克林頓卸任後靠到處演講，賺進約新台幣1億元。(圖/美聯社)

另外，他也曾經透露想回大學教法律專業，而教授一職也可以讓他年收入達數十萬美金。或是已經有不少企業向他拋出橄欖枝，包括矽谷知名新創加速器Y Combinator、串流音樂服務商Spotify等都表示非常樂意提供歐巴馬工作機會。看來無論是作者、講師、教授還是還是進入大企業服務，歐巴馬未來生活的精采程度，都將不會比他當總統來的遜色。

(中時電子報)