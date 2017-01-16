孤婦驟逝 枋警替她找到失散30年兒子
屏東枋寮鄉一名獨居61歲婦人因病驟逝，臨終前仍掛念著據說被親戚帶去加拿大收養的兒子，友人也無法聯絡上家屬辦後事，找上枋寮東海派出所幫忙，最後在嘉義找到失散30年的兒子，雖是令人心碎的結局，但也完成2人未完的心願。
枋寮屏南工業區內一名戶籍設在嘉義的楊姓女作業員，近日因心臟主動脈剝離病逝，與她同住在佳冬鄉賴家村的友人，卻無法聯絡上楊女的家屬來處理後事，報警希望警方協尋其子，完成楊女的遺願。
她向警方表示，30年前住在嘉義的楊女，曾把年僅3歲兒子放在掌心呵護，無奈身肩家庭經濟重擔，又在外縣市工作，只能把兒子交給親戚帶到加拿大收養，平時楊女鮮少提起親人，但只要提及她日夜牽掛的兒子，總是滿臉慈祥地重複敘述與兒子3年的相處回憶。
警方得知後，透過警政署知識聯網查詢，得知楊女的哥哥在台南仁德區經營機車行，聯絡期間還一度被誤當成詐騙集團，經多次解釋，對方總算鬆口，指34歲楊男一直都住在嘉義，從未去加拿大生活。
楊男接獲通知，急忙南下處理母親後事，他哽咽地說，媽媽這些年來都自己1個人生活，期間也從未與親人聯絡過，讓持續尋找媽媽的他心情受挫，沒想到再見時，卻只見到冰冷的遺體，說到傷心處的他又忍不住大哭一場。所長藍清輝自掏腰包5000元，幫助他處理喪事，也提醒在異鄉打拚的遊子們，有空返家與父母相聚。
(中時)
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