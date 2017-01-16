學童化身「磚」家 窺見老街風華

彩虹斑馬水環境守護志工隊的學童，化身「磚」家窺見老街風華。（黃文博攝）

由南市國中小學生組成的彩虹斑馬水環境守護志工隊師生42人，舉辦以「老街」為主題的戶外教育，花費二天的時間走讀鹽水橋南老街與新化老街區，學童發現早期的紅磚較薄，也觀察到新化武德殿有黃色波浪狀的十三溝面磚，驚呼原來磚塊裡藏著這麼多的學問。

彩虹斑馬志工探尋鹽水橋南老街與新化老街區時，指導老師張景傑為了讓學童對老街上的古厝更有感覺，請學生利用捲尺丈量磚頭的尺寸，再透過色票比對顏色並記錄色號。

學生蘇玟慈表示，原來紅磚的紅色有這麼多種些微的差異，要不是透過色票比對，我以為都是同一種紅色。學生吳柏瑞說，斗砌磚牆用大塊扁扁的磚，以豎立及平放的方法組立成盒狀，中間再填入泥土和石粒，如此一來可以節省磚材，老祖先實在是太聰明了。

成大建築博士施忠賢也特別提供資料給師生，讓學生瞭解到就算同一種大小的紅磚透過丁面與順面不同的排列方式，可以砌出各種不同砌法變化的磚牆。

學生梁以奇表示，他很認真比對各面牆到底是順式、丁式、英式、法式或荷式砌法，這些磚頭排列出來的花紋好迷人，以前我都沒有注意看過，而地磚的各種排列方式，也各具意義，透過「磚」家小組觀察紀錄表發現原來磚塊之間真的大有學問。

(中時)