挖路施工半年不通 立委現勘盼速完工
台南市歸仁區和順路一段因水利工程遲未完工，導致道路無法正常通行。民進黨立委王定宇今天邀請相關單位會勘，要求在農曆年前完工。市府水利局表示，將盡最大努力。
王定宇今天邀請市府水利局、歸仁區公所、西埔里長鄭福利及地方民眾前往現勘。他說，和順路的水利工程從民國105年7月開始施工，本來在105年11月就可以完工；但有新購畸零地的地主，主張市府未辦理徵收，致使工程延宕至今，無法完工。
王定宇指出，這條路是已經行走數十年的重要幹道；水利工程是公共利益，居民可以忍受一時的不便。但工程未準時完成，造成居民交通不便，甚至已經導致兩條人命的車禍損失，也嚴重破壞居民生活品質，希望水利局能在農曆年前完工，將道路整平，讓鄉親恢復正常生活。
水利局主秘蔡國詮表示，已預定18日在歸仁區公所召開說明會，向居民與相關人士說明進度，會盡最大努力，儘速將工程完成。1060116
(中央社)
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