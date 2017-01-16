飼養台灣八哥 麵店老闆送辦
會學人說話的台灣八哥，2008年起列為珍貴稀有保育鳥類，嘉義縣梅山鄉一家麵店老闆因飼養台灣八哥，今天被查獲移送法辦。
保七總隊第七大隊表示，梅山鄉這家麵店遭人檢舉，指疑似飼養台灣本土八哥等保育類動物，於是由嘉義分隊偕同嘉義縣政府農業局、竹崎警分局前往查辦。
查緝人員發現這家麵店內，果然飼養八哥等鳥類，於是委請國立屏東科技大學鑑定，確認為珍貴稀有保育類動物無誤，於是帶案偵辦。
麵店老闆供稱，他有飼養鳥類的興趣，先前有遊客到他店裡吃麵時，看見麵內有養鳥，表示自己飼養的八哥因工作關係，無法再飼養，於是將八哥送給他。
保七總隊指出，台灣本土八哥雛鳥由於可以訓練說話，每隻可賣到新台幣2000至3000元，因此受到不少民眾喜愛，但也造成台灣八哥遭嚴重獵捕，野外族群驟減。
警方表示，台灣八哥受外來種的白尾八哥、家八哥、冠八哥等入侵後，因野外棲地遭外來種繁殖競爭，尤其白尾八哥還會「鳩佔鵲巢」，嚴重威脅台灣本土八哥生存空間。
保七總隊指出，台灣八哥2008年起列為珍貴稀有保護鳥類，擅自飼養即觸法，全案經偵訊後，依違反野生動物保育法移送嘉義地檢署偵辦。1060116
(中央社)
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