徐若瑄煙燻妝 除夕性感登紅白

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台視「2017超級巨星紅白藝能大賞」將在27日除夕晚上播出，「不老女神」徐若瑄（圖）以紅色煙燻妝，穿著黑白直條紋西裝、搭配低胸黑色馬甲背心性感現身，不忘呼籲要安太歲。（台視提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年1月16日

台視「2017超級巨星紅白藝能大賞」將在27日除夕晚上播出，「不老女神」徐若瑄以紅色煙燻妝，穿著黑白直條紋西裝、搭配低胸黑色馬甲背心性感現身，不忘呼籲要安太歲。

由張小燕、哈林第八度聯手主持的「超級巨星紅白藝能大賞」，今年邀請眾多嘉賓陪全國觀眾圍爐守歲迎雞年。

不僅有豬哥亮喜氣表演「我是恁老爸」、韓國實力男團SF9精采表演「Fanfare」、日本西川貴教展現「搖滾教主」霸氣、初為人夫的林宥嘉柔情無限獻唱「寵兒」及「兜圈」。

另外也有日本「抒情歌姬」中島美嘉以充滿磁性聲線，獻唱知名歌曲「世界末日前」、「獵戶座」及「雪花」，讓觀眾聽得忘我。

「不老女神」徐若瑄以紅色煙燻妝，穿著黑白直條紋西裝、搭配低胸黑色馬甲背心性感現身，一連帶來代表作「狠狠愛」、「不敗戀人」、「鬥志」、「敬女人」，還不忘呼籲，「雞年屬兔、狗、雞、鼠犯太歲的朋友記得安太歲」。

中島美嘉以一頭藻綠色長捲髮與黑色長裙美麗登場，演唱知名歌曲「世界末日前」、「獵戶座」及「雪花」，充滿磁性的聲線讓觀眾聽得忘我。

為了迎接日本表演嘉賓，哈林、張小燕特別請機器人Pepper翻譯，沒想到機器人Pepper公器私用，藉機向中島美嘉討「愛的抱抱」，逗得台下哈哈大笑。

問到新年新希望，中島美嘉表示，「去年和大家共度聖誕節非常幸福，期待往後能用音樂與大家連結，希望未來多多指教」。1060116

(中央社)