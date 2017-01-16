徐若瑄煙燻妝 除夕性感登紅白
台視「2017超級巨星紅白藝能大賞」將在27日除夕晚上播出，「不老女神」徐若瑄以紅色煙燻妝，穿著黑白直條紋西裝、搭配低胸黑色馬甲背心性感現身，不忘呼籲要安太歲。
由張小燕、哈林第八度聯手主持的「超級巨星紅白藝能大賞」，今年邀請眾多嘉賓陪全國觀眾圍爐守歲迎雞年。
不僅有豬哥亮喜氣表演「我是恁老爸」、韓國實力男團SF9精采表演「Fanfare」、日本西川貴教展現「搖滾教主」霸氣、初為人夫的林宥嘉柔情無限獻唱「寵兒」及「兜圈」。
另外也有日本「抒情歌姬」中島美嘉以充滿磁性聲線，獻唱知名歌曲「世界末日前」、「獵戶座」及「雪花」，讓觀眾聽得忘我。
「不老女神」徐若瑄以紅色煙燻妝，穿著黑白直條紋西裝、搭配低胸黑色馬甲背心性感現身，一連帶來代表作「狠狠愛」、「不敗戀人」、「鬥志」、「敬女人」，還不忘呼籲，「雞年屬兔、狗、雞、鼠犯太歲的朋友記得安太歲」。
中島美嘉以一頭藻綠色長捲髮與黑色長裙美麗登場，演唱知名歌曲「世界末日前」、「獵戶座」及「雪花」，充滿磁性的聲線讓觀眾聽得忘我。
為了迎接日本表演嘉賓，哈林、張小燕特別請機器人Pepper翻譯，沒想到機器人Pepper公器私用，藉機向中島美嘉討「愛的抱抱」，逗得台下哈哈大笑。
問到新年新希望，中島美嘉表示，「去年和大家共度聖誕節非常幸福，期待往後能用音樂與大家連結，希望未來多多指教」。1060116
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。