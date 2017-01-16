高國輝連任隊長 目標兩個連霸
富邦悍將隊「棒球情人」高國輝連任隊長，開訓儀式寫下目標「連霸」，期許球隊二連霸，個人也邁向全壘打王四連霸。
31歲的高國輝在中華職棒4個球季敲105轟，連3年拿下全壘打王，18轟、39轟、34轟；面對新球季他做足準備，跟高中同學陳偉殷一起自主訓練，今天收假開訓很多人問他「是不是變瘦了」。
高國輝說，體重數字一樣，大概是身體變結實，「這個冬天確實比較累」。
高國輝去年月薪新台幣55萬元，新球季的薪水還在談，他說都交給經紀公司與老婆處理，自己只專心在球場上。對於連任隊長一職，他說「有好的隊友才有好的隊長」。
高國輝表示，今年球季球隊邁向連霸，希望照著總教練葉君璋的提醒，把比賽中的細節做得更好，而個人在全壘打項目也希望連霸下去。1060116
(中央社)
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