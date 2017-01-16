忙中出錯 立委送婚宴花圈誤題敬輓

台南市民進黨立委王定宇服務處送到一對新人婚宴場合的花圈中，誤在署名後題上「敬輓」二字。王定宇16日也臉書發文致歉。（王定宇服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年1月16日

民進黨籍立法委員王定宇服務處送到一對新人婚宴場合的花圈中，誤在署名後題上「敬輓」二字。王定宇今天在臉書發文指出，因委託書寫的老師忙中出錯，對當事人感到抱歉。

王定宇在文中指出，今天有人傳來這張相片，雖然不是國家大事，但牽涉到他人，應該說明一下。

文中指出，服務處委託書寫的老師，因為處理婚喪喜慶的書寫量很大，忙中出錯；老師本人非常自責，服務處也該致歉。

王定宇在文中指出，喜宴當事人是他的朋友，雖然當事人覺得這沒有什麼，也未見怪，但他仍覺得非常失禮和抱歉。雖然有人說「婚姻是愛情的墳墓」，但寫錯仍對新人不妥。1060116

(中央社)