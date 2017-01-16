30歲輕熟女部落客罹乳癌不敢治療 怕切乳「不像女人」。圖片來源：健康365

「那年我才34歲，右胸部裡就有一顆乒乓球大小的腫瘤，我還那麼年輕，也想像每一個少女一樣完成披婚紗結婚的夢想、想哺乳生子，這麼大的腫瘤要切除乳房，我的人生還有未來嗎？」梁小姐回想起當初確診罹患乳癌的心情，那種焦慮徬徨感彷彿仍歷歷在目。

馬偕紀念醫院一般外科專任主治醫師張源清表示，衛生福利部公布的2014年癌症登記資料顯示，乳癌的發生率已高達69.1%，與2004年乳癌發生率相比（48.5%），十年來已成長約四成，且自2011年起年發生人數已突破萬人，其中又以早期乳癌患者居多，比例佔超過8成。從近十年的癌症登記資料發現，乳癌患者年齡主要分布在55歲左右，但年輕化情形提高，45歲以下的患者，十年來的比例成長近兩成，越來越多女性如同梁小姐一樣，年紀輕輕就罹患早期乳癌。

雖然乳癌的致病原因至今仍無法明確界定，但可初步歸納出乳癌的高危險族群，包括具有乳癌家族史、年齡大於45歲以上、35歲以上生第一胎的婦女等等，以及高熱量飲食；像梁小姐，是含糖搖飲的愛好者，最愛鹹酥雞搭配鮮奶茶，再加上處在高壓工作環境，每天忙到2、3點才就寢，長期下來免疫力下降，常因感冒進出診所。2013年6月，梁小姐在洗澡時，發現胸部有硬塊，前往醫院檢查，經乳房超音波檢查發現，胸部有顆3.5-4公分的腫瘤，腋下也有一小顆腫瘤，且經超音波發現腋下淋巴結也發生轉移，進一步檢查後，被確診是HER-2陽性第二期乳癌。

張源清指出，臨床上很多年輕乳癌患者，最擔心就是治療時無法保留乳房，年紀輕輕就成為少奶奶；其實，早期乳癌的治療方式可分為局部以及全身性治療，局部治療以手術及放射治療為主；全身性治療會依據患者的基因表現不同，給予不同的治療方式，包括荷爾蒙治療、化學治療以及標靶藥物治療。張源清強調，手術治療可說是乳癌最基本的治療，患者不論型別，皆須經由手術切除腫瘤組織或進行腋下淋巴結廓清術等外科手術治療。

(中時電子報)