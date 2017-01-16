捕獲600公斤鬼蝠魟　漁民很苦惱

漁港所接獲漁民通報捕獲鬼蝠魟，16日上午前往將軍漁港採樣、丈量，該尾鬼蝠魟重達600公斤左右。（萬于甄攝）

高雄籍的海鑫漁船15日晚上意外捕獲鬼蝠魟，該尾鬼蝠魟重達600公斤，需靠機器及3、4名壯漢合力，才有辦法拉起。（萬于甄攝）

鬼蝠魟在台灣西部海域較少出現，不過，今年半個月來，漁民已在台南、高雄接連捕獲3尾鬼蝠魟。（萬于甄攝）

潛水界中的明星鬼蝠魟，卻讓漁民相當苦惱？台南市漁港所及海巡署五一大隊16日上午接獲漁民通報，意外捕獲一隻600多公斤的鬼蝠魟，鬼蝠魟雖被世界自然保育聯盟列為易危物種，但台灣未列入保育，僅捕獲時需在一日內通報，不過漁網內出現「嬌客」，卻讓漁民哭笑不得。

鬼蝠魟特徵在魚體背面有2處白色色塊，魚口位在正前方，跟著黑潮洋流在台灣東部海域較常現蹤，西部海域並不常見。鬼蝠魟在台灣未列入保育類，但漁業署去年開始要求漁民若捕獲，就須依法通報。

日前除在高雄海域被漁民捕獲2尾外，15日晚間在台南外海作業的高雄籍海鑫號漁船，也意外捕獲1尾鬼蝠魟，漁民趕緊通報相關單位，該尾鬼蝠魟是短短半個月來，在西部海域被捕獲的第3尾。

陳姓船長表示，15日晚上10點多，漁船在台南外海12海浬捕刺鯧時，拖網在水深90米處運行，突然發現有隻大魚似乎吃到網子，靠近一看才知道是被鬼蝠魟纏繞，花了1、2個小時把漁網拉上船後，鬼蝠魟已經死亡。

討海30多年的陳姓船長首次捕獲鬼蝠魟，不過，他無奈的表示，其實漁民都不喜歡捕獲這種魚類，鬼蝠魟沒有經濟價值，以前有人會取胃部販賣，但魚肉不好吃，要賣也賣不掉，還要花錢修補因其損毀的漁網，所以大家都會盡量避開這種魚類，他苦嘆，這趟出海不賺反賠。

台南市漁港所近海管理組技士楊政霖昨會同相關單位到將軍漁港採樣，楊政霖表示，該尾鬼蝠魟為公的，口寬70公分、體盤寬470公分、體盤長213公分、體重約600多公斤。漁民本盼望學術單位能帶回研究，但因鬼蝠魟太大無法載運，最後漁民只好將其支解分食處理。

(中時)