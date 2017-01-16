捕獲600公斤鬼蝠魟 漁民很苦惱
潛水界中的明星鬼蝠魟，卻讓漁民相當苦惱？台南市漁港所及海巡署五一大隊16日上午接獲漁民通報，意外捕獲一隻600多公斤的鬼蝠魟，鬼蝠魟雖被世界自然保育聯盟列為易危物種，但台灣未列入保育，僅捕獲時需在一日內通報，不過漁網內出現「嬌客」，卻讓漁民哭笑不得。
鬼蝠魟特徵在魚體背面有2處白色色塊，魚口位在正前方，跟著黑潮洋流在台灣東部海域較常現蹤，西部海域並不常見。鬼蝠魟在台灣未列入保育類，但漁業署去年開始要求漁民若捕獲，就須依法通報。
日前除在高雄海域被漁民捕獲2尾外，15日晚間在台南外海作業的高雄籍海鑫號漁船，也意外捕獲1尾鬼蝠魟，漁民趕緊通報相關單位，該尾鬼蝠魟是短短半個月來，在西部海域被捕獲的第3尾。
陳姓船長表示，15日晚上10點多，漁船在台南外海12海浬捕刺鯧時，拖網在水深90米處運行，突然發現有隻大魚似乎吃到網子，靠近一看才知道是被鬼蝠魟纏繞，花了1、2個小時把漁網拉上船後，鬼蝠魟已經死亡。
討海30多年的陳姓船長首次捕獲鬼蝠魟，不過，他無奈的表示，其實漁民都不喜歡捕獲這種魚類，鬼蝠魟沒有經濟價值，以前有人會取胃部販賣，但魚肉不好吃，要賣也賣不掉，還要花錢修補因其損毀的漁網，所以大家都會盡量避開這種魚類，他苦嘆，這趟出海不賺反賠。
台南市漁港所近海管理組技士楊政霖昨會同相關單位到將軍漁港採樣，楊政霖表示，該尾鬼蝠魟為公的，口寬70公分、體盤寬470公分、體盤長213公分、體重約600多公斤。漁民本盼望學術單位能帶回研究，但因鬼蝠魟太大無法載運，最後漁民只好將其支解分食處理。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。