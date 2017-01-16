打胰島素害洗腎？掌握2關鍵遠離糖尿病

醫師表示臨床上有許多病人，經診斷糖尿病後，認為身體無大礙，疏忽於調整飲食、也未按時服藥，導致血糖飆升，出現併發症後為時已晚。圖片來源：健康365

國人患糖尿病的比例高，且通常合併有高血壓、高血脂等病症，對健康危害大，醫師指出糖尿病控制不當，約1－2年的時間就會發生併發症，甚至面臨洗腎的狀況，糖尿病患者該如何建立正確的治療觀念？

醫師表示臨床上有許多病人，經診斷糖尿病後，認為身體無大礙，疏忽於調整飲食、也未按時服藥，導致血糖飆升，出現併發症後為時已晚；會罹患糖尿病大部分是因為不良的飲食習慣，由於外食比例高，加上未有正確的飲食觀念與運動習慣，使得攝取到隱藏高油脂、高糖分的食物而不自覺，導致每日攝取的熱量超標。

治療糖尿病首重飲食的調整，三餐定時定量，避免食物害血糖飆升，同時也要定時服用降血糖藥物，切勿自行停藥，另外若口服藥物無法控制血糖時，醫師會使用胰島素治療，有些患者擔心施打胰島素更容易導致洗腎，對此醫師表示，施打胰島素相當於提供身體，無法製造出的胰島素幫助控制血糖，可避免血糖失控導致併發症，如腎臟、視網膜病變等等。

罹患糖尿病不可怕，可怕的是血糖控制不佳導致一連串的併發症，提醒糖尿病患者罹病後應做好心理調適，並遵循飲食控制、適度運動、按時服藥三項原則，來控制病情，積極配合醫師用藥與建議，將有助保有良好的生活品質。

(中時電子報)