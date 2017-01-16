有意切了出軌尪？女星選結婚3周年首發聲
大陸女星佟麗婭2014年和演員陳思誠結婚，日前老公卻被拍到深夜和2女開房爆出軌，事發多日，男方始終沒回應，而佟麗婭今（16日）首度發聲，疑似有意離婚，而今剛好也是夫妻倆的結婚3周年紀念日，讓人看了更加心疼。
自被爆出軌後，陳思誠就開始神隱，直到現在都沒出面說明狀況，反而佟麗婭今打破沉默，在朋友圈發文「重新開始！丫丫加油」，並配上一張在《真正男子漢》的節目截圖，照片中，她和兒子朵朵額頭相抵，散發溫馨氛圍，而圖中文字是「沒什麼是可以擊垮我的」，流露堅強的一面，令網友直呼真的很為她感到不值。
另外，網上還流傳佟麗婭與朋友之間的對話，她向朋友透露不想陷在裡面了，要美美的新的開始，「不管了，我要逼我自己一次」，加上貼文的一句「重新開始」，疑似有離婚的打算。
對此，有網友百分百支持她離婚、離開渣男，但也有人覺得為了孩子，她可能還是會選擇原諒，但不管她離婚與否，大家只希望佟麗婭和寶寶未來一切都好，尤其在夫妻結婚3周年的日子，還為了老公出軌一事發聲，想必心境一定很複雜。
(中時電子報)
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