金門腔閩南語繪本 要打進心坎裡

金門出版的繪本豐富多元，但缺少在地共鳴感；金門縣金湖國小出版的閩南語繪本「月尾橋的水」，用純正的金門腔閩南語書寫傳統農村生活，讓學童更認識鄉土，愛上生長的地方。

「月尾橋的水」傳統農村生活閩南語繪本，今天發表。金湖國小5年級學生許少洲、呂元棻，以字正腔圓的金門腔閩南語讀出「阮的鄉里位佇大山蛟」，獲得金門縣政府教育處處長李文良等人讚賞。

許少洲、呂元棻說，平常在學校都是講國語，閩南語主要是跟阿公、阿嬤學。指導老師黃慧玲雖然也是金門籍，但自認閩南語說得不夠精準，2、3年前重新學習母語後，覺得金門腔閩南語好美；由於課程是採羅馬拚音，她說，學校外籍老師也來學習。

「月尾橋的水」由校長陳為信撰寫，他說，書中16個故事多數來自兒時故事，也有的是耳聞。他說，金門許多題材適合必須用在地特色語言來表述，才能貼切的傳達那份溫厚細膩的情感。

陳為信以「人跤跡，肥挹挹」為例說，早期農村生活，客人拜訪他人時會客氣說叨擾主人，主人以「人跤跡，肥挹挹」回應，感謝客人把鞋底畜生排泄物帶進家裡，為家中農作「施肥」；陳為信說，看似粗野的話語，實則蘊含了主人的溫厚真誠，「這總比說『篷篳生輝』有感多了！」

除了撰寫16個故事，陳為信還用道地的金門腔吟誦，錄製成光碟；今天他在現場朗讀了「阿婆的鏡台櫥」，抑揚頓挫的正統金門閩南腔，描述一段如淒如訴的落番故事，讓人聽了更有fu。

全書的插畫都是由湖小老師陳鉉方所繪，來自高雄的他說，台灣人畫金門的故事相當有趣，感謝陳為信對他的信任。陳鉉方來金門任教已4年，自認已融入本地的閩南語，能聽也能講，但還需要再學習。1060116

(中央社)