最害怕復發了！治療乾癬除了擦藥還可以......

一般如果正確接受照光治療的乾癬病人，二到四個禮拜就會看到明顯的進步，會發現皮膚變得比較薄、皮屑變少。圖片來源：健康365

根據統計，一般乾癬復發對於乾癬患者來說屬於常見現象，約有三分之二的乾癬患者症狀復發沒多久治療完，幾年後又再度復發。對於乾癬患者來說相當不勝其擾，應該要怎如何避免復發？由皮膚科醫師同時也是乾癬及皮膚治療中心創辦人黃柏翰，詳細介紹正確治療乾癬的方法。

黃柏翰醫師建議，要先從區分乾癬是原本那一塊再度復發，還是乾癬到處長在身體上，這兩者背後代表的意義不太一樣！如果是原來那一塊乾癬復發，通常代表說病人那一塊可能因為常常去抓它或是長期發生，導致無法控制得很好；倘若是全身開始大量的長乾癬，還是受到某些因素影響，還要區分乾癬是以長膿皰為主還是以長板塊為主，依據不同類型，處理的方法也會有所不同。所以並非同一條藥膏從頭擦到尾，也正因為這樣乾癬一直很難完整控制好，因為光是一個局部的乾癬，要考慮的就已經很多。

接下來，則是外用藥有太多選擇了，隨著病情的發展，如果嚴重到一個程度，醫師會建議用照光是一種很好的治療，只是要特別注意如果是膿皰型、紅斑型、紅皮症的乾癬，不適合照有紫外線的光以外；基本上大多數95%～97%的板塊型乾癬患者，接受照光治療都很有效。

如果選擇照光治療，則要接受要長期定期來診所照光，需要特別注意兩件事，第一每個禮拜至少要照光三次，第二則是照光的劑量要等比例快速地增加。因為有些患者每一個禮拜照一、兩次，效果就會不太顯著，再加上如果一直照著同一強度的光線，皮膚反而會對光線沒什麼反應。一般如果正確接受照光治療的乾癬病人，二到四個禮拜就會看到明顯的進步，會發現皮膚變得比較薄、皮屑變少，黃醫師特別強調所謂的皮膚變薄不是皮膚萎縮，而是乾癬病灶的厚度變薄、面積縮小，顏色轉向暗紅色；通常兩到三個月內，大部分患者的病情都會改善到某種程度。大多數的病人其實只要好好接受治療，離復原之路就會越來越近。

(中時電子報)