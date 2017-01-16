川普就職祝賀團啟程 游錫堃：現在是台美關係最佳狀態
行政院前院長游錫堃16日下午代表總統蔡英文，率團赴美，向美國總統當選人川普祝賀就職，團員包括朝野立委林昶佐、陳怡潔、林為洲、呂玉玲、柯志恩、陳亭妃，台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠等，行程總共8天，預計拜訪紐約、華府，並與僑界、美政界友人會面，23日返抵國門。
台灣參與美國總統川普就職典禮祝賀團由團長、前行政院長游錫堃率團，16日下午啟程赴美，游錫堃在機場表示，很多美國退休官員曾說，台美關係現在正處於有史以來最佳狀態。這次除了要道賀美國新任總統就職，也要向美國表達感謝之意。
(中時)
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