川普就職祝賀團啟程 游錫堃：現在是台美關係最佳狀態

行政院前院長游錫堃16日下午代表總統蔡英文，率團向美國總統當選人川普祝賀就。（陳麒全攝）

游錫堃在機場表示，很多美國退休官員曾說，台美關係現在正處於有史以來最佳狀態。（陳麒全攝）

行政院前院長游錫堃率團祝賀赴美，團員包括朝野立委呂玉玲（左起）、柯志恩、嘉義縣長張花冠、立委陳亭妃（右一）等人。（陳麒全）

團員嘉義縣長張花冠還特別準備了100個有傳統年味的紅包，要送給美國友人。（陳麒全）

行政院前院長游錫堃16日下午代表總統蔡英文，率團赴美，向美國總統當選人川普祝賀就職，團員包括朝野立委林昶佐、陳怡潔、林為洲、呂玉玲、柯志恩、陳亭妃，台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠等，行程總共8天，預計拜訪紐約、華府，並與僑界、美政界友人會面，23日返抵國門。

台灣參與美國總統川普就職典禮祝賀團由團長、前行政院長游錫堃率團，16日下午啟程赴美，游錫堃在機場表示，很多美國退休官員曾說，台美關係現在正處於有史以來最佳狀態。這次除了要道賀美國新任總統就職，也要向美國表達感謝之意。

(中時)