日公佈新裝甲車 防禦釣島入侵

日本新型裝甲運兵車，採用模組化設計，功能將更多樣化。（圖／取材自美國《防務新聞》網站）

日本防衛省日前公佈了一款8輪的裝甲運兵車原型車，這款被美國媒體稱為「防禦島嶼入侵」的新式裝甲運兵車採模組化結構，可乘載車組3人及其他戰鬥人員8名，最高時速可達100公里。

美國據美國《防務新聞》網站報導，該款改進型輪式裝甲運兵車將取代日本陸上自衛隊現有的96式8輪裝甲運兵車。它可抵禦多種小型爆炸裝置，而且模組化設計可以讓功能更多樣化。此外，它還配備更強大的引擎和懸掛系統，載重能力與效能都大幅增加。

報導說，這款新型裝甲運兵車由日本小松株式會社製造，長8.4公尺，寬2.5公尺，高2.9公尺，重約20噸。使用10.8升柴油引擎，輪出約500馬力，可搭載包括3名車組人員在內的11名人員。

防衛裝備廳發言人說，這款原型車採用的是，能夠提供大約500馬力，可進行城市防衛時可以在柏油路上達到時速100公里。

發言人還透露，這款新車的後座區實質上是模組化的，可按照任務需求為其配備快速切換任務模組。

報導說，日本自衛隊經測試後已準備進行量產，搭配此新型裝甲運兵車，日本防衛省考慮為它配備最新研發的遙控武器站。

報導引述專家分析說，新車將裝備給日本陸上自衛隊執行維和任務和「防禦島嶼入侵」的作戰部隊及作戰支援部隊，這顯然是為了抵禦侵略勢力，收回東海上由日本管轄的島嶼。俄國媒體更直接點出，所謂防禦島嶼，指的就是釣魚台及相關島嶼。

此外，最近日本還從美國採購AAV-7兩棲戰車和研發16式機動戰車，這也體現了其防禦姿態的改變。日本還將於2017年正式成立兩棲快速反應旅，並採購波音公司製造的MV-22「魚鷹」傾轉旋翼機，以為新部隊提供支援。

(中時電子報)