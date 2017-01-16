南韓總統閨蜜崔順實承認 曾審閱發言稿

崔順實1月16日被帶到法院參加庭審。(新華社)

南韓遭停職總統朴槿惠醜聞的中心人物崔順實，周一在第五次審理中承認她曾經審閱過朴的演講稿，但宣稱除了修改部讓文字更為感性外，對其他部分沒有興趣也沒有閱讀。

韓國電視台報導，韓國警方在崔順實在辦公電腦中發現200多份文件，其中40幾份是總統的演講稿，存檔時間比朴槿惠發表演說的時間還早，其他文件還包括朴在國務會議發言和在拉票時用的演說稿。

但崔順實辯稱她只看了其中比較感性的部分，對其他內容沒興趣也沒看。韓國電視台也報導，她也否認看過17個部門部長、副部長的人事資料，但承認她曾從朴槿惠身上獲得服裝費。

南韓官媒韓聯社報導，崔順實在審理中否認她和朴槿惠的互動有不法之處，並表示所有指控對他不公平。崔順實從去年起就遭到拘捕，她被指控利用她和朴槿惠的交情向企業詐取資金、干涉官員任用、幫助女兒進入菁英大學和獲得訓練資金等。朴槿惠因此上個月遭停職和彈劾，但她堅稱自己無罪並拒絕出庭。

崔順實在庭中不但抱怨自己遭檢方訊問脅迫，也堅稱沒拿過一絲利益，她也在庭中為朴槿惠辯護，表示她的確拜訪了青瓦台但宣稱不記得拜訪的頻率，她承認曾在私事上協助過朴槿惠，但不願意透露細節。

(中時電子報)