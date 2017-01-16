不滿遭指責操作鐵捲門不當 管理員持西瓜刀砍人

三峽北大社區某社區大樓徐姓管理員，僅因不滿陳姓住戶提醒他操作電動鐵捲門要注意，竟然舊亮出西瓜刀朝陳男虛晃幾下，還將陳男左大拇指砍傷而挨告。但徐某庭訊時卻辯稱，當初只是拿刀比畫，如果陳男不躲不閃不抵抗，根本就不會受傷。

承審法官認為，西瓜刀為銳利兇器，徐姓大樓管理員於發生衝突時，竟手持西瓜刀向陳男揮舞，造成他人傷害之故意甚明，「陳男害怕用雙手抵擋而劃傷」之說根本就是卸責之詞，依傷害罪判處這名火爆保全員20日拘役。

(中時)