畫出一片天！Line貼圖前5作者年銷逾1億日圓

Line原創貼圖去年度第2名創作者園丁先生（左），創作靈感源自與妻小及寵物貓。（柯宗緯攝）

Line原創貼圖創作者園丁先生，受邀分享創作理念，直說成功沒有捷徑。（柯宗緯攝）

Line原創貼圖去年度第10名創作者張米妮，畫風多元，尤以Kuso風深受年輕人喜愛。（柯宗緯攝）

Line原創市集在高雄駁二舉辦創作者年終大會，鼓勵更多創作者加入。（柯宗緯攝）

2016Line原創貼圖年度10大創作者。（Line提供）

2016原創貼圖年度10大新人。（Line提供）

2016年度10大動態貼圖。（Line提供）

畫出一片天！通訊軟體Line逾6萬名創作者，有近30萬組貼圖上架販售，今天Line公司公布2016年十大原創貼圖排行榜，前5名創作者平均銷售逾1億日圓（約新台幣2800萬)，年成長84%，羨煞不少創作者。前十大有3名是高雄在地人，昨創作者年終大會特地拉到駁二舉行。

「貓爪抓」創作者園丁先生續航力強，2014年加入原創市集創作，3度榮登當月MVP，更榮獲2016銷售第二佳績，台灣每10位用戶就有1位使用其貼圖，亦是台灣第2位挺進Line原創名人堂的得主。

42歲的他，原在高雄當平面設計師月入2、3萬元，後來當soho族收入不穩定，2014年在妻子鼓勵下，全心埋首貼圖創作，靈感來自妻小及3隻寵物貓，甚至特地為稚女設計1款貼圖，迄今原創加官方系列貼圖多達21組，收入豐厚。

他分享創作心路歷程說，成功沒有捷徑，他非偶然爆紅，而是經過10多年努力，找出屬於自己的畫風，他建議創作者不必追隨市場口味，重點是要有自己的風格，並且反覆練習。

同樣是高雄的張米妮，設計「白爛小賀」等19組貼圖，畫風多元不受限，11位創作出的主角，多半是身旁友人，她的風格有Kuso風深受年輕族群喜愛，甚至為了「孝親」設計小沙彌推圖送給雙親。她的貼圖深受歡迎，讓她擺脫22K低薪命運，現在收入至少翻倍。

LINE原創市集今日公布2016年台灣「年度10大創作者」、「年度10大新人」以及「年度10大動態貼圖」三大排行榜，其中top 10創作者中，有3位來自高雄、7位以動物為主角，而抓住時事的「寶寶不說」系列貼圖也獲熱愛，衝上排行榜第4名及新人榜第1名，因搭上時事話題，引起廣大共鳴。

(中時)