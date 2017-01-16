藥物諮詢、慢性病衛教！民眾應多善用藥局資源

藥局都有提供藥物諮詢、糖尿病、血壓、血脂、戒菸等衛教資訊，民眾對於用藥上或是疾病的相關疑問，可優先請教藥師。圖片來源：健康365

台灣的藥師節，源自民國十八年一月十五日，政府公布「藥師暫行條例」而開始有藥師這個稱謂。現今藥局朝多元化發展，使得藥師專業發揮不大，其實藥師除了開藥之外，還可提供疾病的衛教諮詢，且對於慢性病患者而言，長期定時服藥很重要，更是需要善用藥局資源。

在台灣就醫方便，有不少民眾因為一點小病痛，就跑到醫院看診甚至掛急診，同時也因為用藥觀念薄弱，認為藥吃了沒用便到處尋醫看診，對醫療資源消耗大；其實藥局都有提供藥物諮詢、糖尿病、血壓、血脂、戒菸等衛教資訊，民眾對於用藥上或是疾病的相關疑問，可優先請教藥師。

對於慢性病患者而言，除了定期回診外，也建議與社區藥局建立良性互動，由藥師來把關用藥安全，也有助回診時醫師掌握用藥情況；民眾看完醫生通常有用藥上的問題，像是藥品與食物的交互作用與藥物副作用等等，民眾可詢問藥局藥師。

隨著高齡化趨勢，有越來越多的藥局與長照機構配合，或是配合政府家庭藥師政策，降低老人重複用藥或錯誤用藥的機率，且讓服藥更有系統化，建立完善的藥歷檔案。此外，在全台與超過百家藥局合作的「allcare健康資訊讚」，其APP的功能可線上諮詢藥師，還有服藥提醒與用藥紀錄，方便民眾將用藥資訊詳細紀錄，同時可前往離家最近的「allcare健康資訊讚」藥局，藥師可針對過去的服藥紀錄給予建議，便利性提升也讓用藥更安全。

(中時電子報)