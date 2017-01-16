馬酒創60年新高 餽贈每家戶6瓶高粱2瓶老酒

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馬祖酒廠105年創造新高業績，連江縣政府為實質嘉惠縣民及因應春節期間鄉親對馬祖酒品需求，由馬祖酒廠於春節前餽贈每家戶馬祖高粱酒6瓶，縣長劉增應裁示今年再加送馬祖老酒2瓶。

馬祖酒廠實業公司董事長陳秀華16日上午在縣府106年度第1次擴大主管月報提報，為回饋鄉親，今年仍循去年春節贈送家戶6瓶（58度馬祖特級高粱酒、40度馬祖特級高粱酒各3瓶），同時去年業績創60年來新高。

基於公益回饋，贈送家戶6瓶馬祖高粱酒，目前重啟老酒生產作業，今年春節前上市，老酒為鄉親年節必備酒，加送2瓶。縣長劉增應在月報上公開嘉勉及肯定酒廠團隊合作及辛勞，以及第1線基層付出及配合。1060116

(中央社)