年前關懷弱勢 苗警局長金浩明送暖

農曆春節即將到來，苗栗縣警察局長金浩明（右）16日慰問探訪苗栗市3個弱勢家庭，除捐贈物資、紅包外，也將透過家扶系統認養3戶4名未成年子女，幫助他們順利完成學業。中央社記者管瑞平攝 106年1月16日

農曆春節即將到來，苗栗縣警察局長金浩明今天慰問探訪苗栗市3個弱勢家庭，除捐贈物資、紅包外，也將透過家扶系統認養3戶4名未成年子女，幫助他們順利完成學業。

苗栗市55歲葉雲宗早年從事板模工，職災後無法工作，家境清寒，5名子女中有3人領有身心障礙手冊、2人仍在就學，另須照顧1名患有蒙古症的弟弟，妻子又在上個月氣喘引發心肌梗塞過世，如今得獨自一人照料4名身心障礙人士，生活困頓。

金浩明得知葉家困境，今天偕同立委徐志榮辦公室前往關懷，贈送白米、乾糧物資及新春福袋、年節紅包，並代表警友會常務理事洪錦和轉贈3000元慰問金；徐志榮助理彭雲英也捐贈3萬8000元，期盼幫助葉家能夠安心過年。

葉雲宗指出，自己手受傷，加上要照顧弟弟和小孩，無法外出工作，只能靠政府低收入戶及殘障津貼度日，日子過一天算一天；金浩明不斷鼓勵他「要加油，別怕老天爺的考驗」。

金浩明隨後陸續轉往探視苗栗市民徐乾火、徐賴金連2戶，徐乾火(71歲)已離婚的兒子日前驟逝，和妻子陳秋露扛起照顧孫女責任。陳秋露眼角泛淚頻頻感謝，她說，以前只要有能力也會捐錢給慈善單位，「想不到有一天自己會成為被救濟的對象，真的很感動、很溫暖」。

金浩明表示，不少家庭因突遭變故急需社會伸出援手，特別在農曆春節前，希望透過捐贈物資幫助弱勢民眾感受到外界溫情。

此外，金浩明也以個人名義，透過家扶系統每月捐贈助養金，認養3戶共4名未成年子女，讓孩子們可安心完成學業，他說，即使未來退休，捐助認養也不會停歇，直到孩子成年為止，「因為這是最好的身教」。

金浩明也指示各分局深入轄區，瞭解即需救助的貧困弱勢族群、家庭，協助申請「馬上關懷」、「急難救助」經費，並期許員警秉持「警察心、菩薩行」精神，關懷轄區弱勢民眾。1060116

(中央社)