安倍出訪談南海 北京指居心叵測

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針對日本首相安倍晉三近期出訪菲律賓等國都主動提及南海問題，中國大陸外交部發言人華春瑩今天以「挑撥離間」形容，並指此舉「居心叵測，心態極不健康」。

據外電報導，安倍晉三近期訪問菲律賓、澳洲和印尼時都提到南海問題，還主動提出向菲律賓提供飛彈，但遭菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）拒絕。

中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應陸媒提問時說，杜特蒂就任菲律賓總統以來堅持獨立自主的外交政策，堅持在相互平等和相互尊重的基礎上與其他國家發展友好合作關係，中國大陸對此表示讚賞。

華春瑩表示，在中國大陸和東南亞國家協會（ASEAN）相關國家的共同努力下，目前南海局勢正「趨穩向好」，已經重回透過談判協商解決問題的「正軌」。

她說：「但是我們看到的是，日方的領導人在不遺餘力、處心積慮地挑撥離間，渲染所謂的地區緊張。我想，日方的這種做法居心叵測，心態極不健康。」

華春瑩說，在南海局勢趨穩的情況下，中國大陸願意與東協國家一同繼續聚焦發展與合作，妥善處理分歧，共同致力於維護好與東協關係的大局，促進地區的和平、穩定與繁榮。

她並表示，中國大陸願意支持菲律賓當好今年東協輪值主席國，推動東協共同體建設和大陸與東協關係「再上一個新的台階」。1060116

(中央社)