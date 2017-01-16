火箭射爆籃網 哈登演本季第12次大三元

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休士頓火箭當家球星哈登（James Harden）今天將他本季第12次大三元收入囊中，助火箭以137比112擊潰布魯克林籃網，終結吞2連敗的霉運。

法新社報導，「大鬍子」哈登此役攻下22分，11助攻與11籃板，其中第4節3次助攻讓他完成大三元，也把布魯克林籃網擊得潰不成軍。

在火箭輸給明尼蘇達灰狼與曼菲斯灰熊的連2敗中，哈登是火箭演出雙十表現的6位球員之一。

此役勝出使火箭戰績推進至32勝11敗，在西區聯盟位居老3，僅落後金州勇士與聖安東尼奧馬刺。（譯者：中央社廖禹揚）1060116

(中央社)