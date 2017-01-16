公布車輛撞擊測試結果？交通部：恐不敷成本

我要評比

日前民眾在國發會公共政策網路平台提案「國產車上市前，強制公開撞擊測試結果，並比照國外將結果分級」，交通部今回應指出，法規並未要求車商公布測試結果，不過鼓勵車廠將撞擊結果簡化後自行公布。交通部也說，若比照國外建立NCAP制度，國內車市不大，成本恐過高。

目前國內車輛須經安全審驗合格才能上市，所以新車上市前，車商須先經政府認可的檢驗單位測試各類項目，如煞車、安全帶、輪胎、車燈、座椅及撞擊測試等50多種項目，目前國內只有ARTC（車輛研究測試中心 ）可做車輛碰撞測試。

此次民眾提案即要求，應揭露車廠給政府的撞擊測試報告。

但交通部指出，各國都沒有要求車廠要揭露檢測結果，而且撞擊測試報告太過專業、複雜，即便公布，民眾也不一定可以識別安全與否，但還是會鼓勵車商先行整理，再揭露給民眾。

不過，歐洲、美國、中國大陸等國規定，撞擊測試除了前撞、側撞，還必須包括後撞測試，但台灣尚未導入。

對此，交通部指出，後撞測試的目的，包含檢視車輛遭後方撞擊後，是否擠壓燃油箱，發生爆炸，聯合國2015年底才訂相關法規，交通部已請VSCC（車輛安全審驗中心）每年兩次檢測車輛安審法規，目前已盤點該法規，會循程序邀請國內相關業者討論，再評估導入國內實施可能性。

在國內建立NCAP制度，交通部：恐不敷成本

不過，除了政府依法要求碰撞測試，歐洲、日本、中國、澳洲、韓國、拉丁美洲及東協，還另外支持民間成立獨立機構，推動NCAP制度，以更嚴格標準，對已上市車輛另做碰撞測試，包括撞擊速度更快、撞擊角度更全面，及是否配備主動安全式設備等。

執行NCAP的民間單位會主動選擇檢測車輛，並沒有強迫車商參加，並將測試結果簡化成易懂的5星評等後公開，供民眾購車參考。

但交通部指出，建置NCAP測試機構大致要花1.41億元，每測試一款車輛，NCAP就要自行購買4台車，完成所有測試平均要花2100萬元，以國內每年平均有10餘新款國產車，大致要花2億多元檢測費用。

交通部表示，美國、歐洲、日本及中國等，政府雖支持民間成立NCAP，但都有一定車市規模，台灣車市規模較小，恐不敷成本，台灣應思考是否先把資源投注在建置NCAP，還是應用在其他推動車輛更加安全的項目。

至於可否比照拉丁美洲、東協等，以區域合作推行NCAP，分攤測試成本，交通部指出，國內進口車配備還是有差異，就需要另外撞擊測試，即便區域合作，要特別為進口台灣的車款測試有困難。

另外，交通部提醒，即便是進口車，民眾也不一定可參考該款車在國外的NCAP評等，因為進口到國內的配備可能不同，如氣蘘數量不同，或沒有配備主動安全式設備（如自動防撞）等，就會影響星評結果。

交通部強調，目前還是以接軌聯合國UN／ECE的車輛安全法規為主，定期檢討、提升安全法規，確保符合國際安全水準。

(中時)