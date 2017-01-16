248元貴族泡麵 玫瑰金包裝華麗回歸

食品界時尚先鋒！滿漢御品玫瑰金色春節華麗現身！18日南北正式開賣。（業者提供）

「即食麵界中的頂級精品」，快速狂銷千碗的滿漢御品終於又來了！去年引起媒體與消費者強烈關注的貴氣即食麵「滿漢御品」，將於元月18日再度登場！迎接2017新春，本次不僅以驚喜色「玫瑰金」華麗典雅回歸，更首度打進高雄市場，將在中鋼會館7-11門市下午1點半販售，霸氣攻佔南北。

「滿漢御品」以用心料理成就一碗精品即食麵精神出發，2016年甫上市推出即展現驚人氣勢，兩度開賣皆締造排隊人潮和供不應求迅速完售紀錄，但也因銷售速度快，加上銷售地點在台北101，讓南臺灣至今苦無機會品嚐！為讓消費者不再苦等，歷經數月費心備齊食材後，在新年喜氣正濃之際，正式增加高雄銷售點！

「滿漢御品」翻轉大眾過往對即食麵印象，滿漢御品無論在碗身設計、食材選擇或料理工序上，每每皆讓消費者看見即食麵與眾不同的精品樣貌！隨著高價麵成市場成長趨勢，滿漢御品販售價格248元不僅穩坐台灣高價精品即食麵龍頭地位，加上絕佳口感，更讓媒體驚呼連連！挾帶此股超強氣勢，滿漢御品限量碗數的回歸，定當在春節伴手禮爭霸戰中勝出！

不僅如此，滿漢御品也不斷推出新樣貌！為迎接新年開賣，身為食品界精品先鋒的滿漢御品，以時尚玫瑰金碗身驚喜亮相，典雅的玫瑰金加上象徵皇族的精緻龍紋本次2017春節版滿漢御品時尚感再創巔峰，預估將在南北台掀起一股搶購熱潮！

(中時)