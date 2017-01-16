ARTC實車碰撞測試人偶要價300萬元

車輛中心碰撞實驗室全景。（張家豪翻攝自《奮進的力量》）

車輛中心碰撞實驗室前撞區。（張家豪翻攝自《奮進的力量》）

車輛中心台灣第一撞：實車碰撞瞬間。（張家豪翻攝自《奮進的力量》）

車輛中心碰撞人偶家族。（張家豪翻攝自《奮進的力量》）

今交通部路政司今回應民眾在國發會join.gov.tw平台上提案「國產車上市前，必需強制公開ARTC撞擊結果，並比照國外將結果分級」，也令人好奇國內唯一可進行實車碰撞測試的ARTC，是如何進行碰撞測試。

ARTC（ 財團法人車輛研究測試中心，簡稱車輛中心）曾在2011年出版書籍《奮進的力量》揭露實車碰撞過程。

碰撞過程僅0.2秒 高速攝影記錄全過程

書中解釋，「模擬碰撞」是將測試件固定在軌道上的滑動台車，以氣壓或液壓推力系統，「推動」台車在軌道上滑行。過程僅約0.2秒，就可以創造出一個類似碰撞發生時的過程，因此可以用來測試車上各式零組件的耐撞性能，包括頭枕、安全帶、座椅等等。

2003年車輛中心在經濟部的支持下，著手規畫「實車碰撞實驗室」。並於2005年1月正式揭幕台灣首座、也是唯一「實車碰撞實驗室」。

書中說明，車輛中心採買設備是由美國Seattle Safety公司所設計的「伺服控制模擬碰撞系統」，衝擊動力由氣壓缸提供，但多了一組伺服油壓煞車裝置，能夠控制衝擊力道大小，精準模擬更多複雜的碰撞力道變化。

實車碰撞設備可將2噸重的測試車，從時速0，瞬間加速到時速100公里（國內法規規定碰撞速度為時速56公里），進行碰撞測試；在前撞區有一座看似簡單的混凝土牆，裡面藏著重達220公噸厚實的結構體，能夠承受各型大小車輛的撞擊。

此外，設備進駐實驗室後須經一連串的工程與系統調校，才能讓測試車在200公尺的跑道加速過程，碰撞時不會發生向左或向右偏移超出2.5公分的情形。

書中提到，實車碰撞實驗室除建置有前撞、側／後撞、兩車對撞及動／靜態翻滾等碰撞測試能量。在前撞與側／後撞區都設有地下攝影坑，可以從車輛底部拍攝碰撞過程，也可在碰撞區的四面八方進行高速攝影。

碰撞人偶每具最貴300萬元

另外，為求精確模擬實車碰撞可能對駕駛人造成的影響，車輛中心也備有仿造人體所製成的標準人偶（Dummy）及感測器（Sensor）。

書中提到，雖然人偶只是金屬、橡膠與塑膠組成的模型，但每具造價高達新台幣150萬元，若加上感測器，每具超過300萬元，可說是擁有天王天后級的身價。

碰撞人偶都是比照真人人體各部位特性製作而成，在測試時可以讓這些替身角色忠實呈現人體的反應，也就是所謂的「生物仿真性科技」。

書中說，車輛中心因此為人偶家族備有專屬恆溫、恆溼的「貴賓休息室」，經常還有工程師前來幫忙做定期健康檢查，也就是校正，從頭部、頸部、胸部、肩部、腹部、腰椎、骨盆、膝蓋、腿部到足部，每次出完任務，也要再次通過一連串健康檢查和療傷，才能再出任務。

車輛中心有前撞人偶、側撞人偶、安全帶測試人偶、兒童保護裝置測試人偶等，年紀從新生兒到101公斤壯碩體型的成人，組成一個完整的人偶家族。

(中時)