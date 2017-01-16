群園基金會獲內政部「暑期保護青少年」專案績優團體獎

我要評比

台中群園基金會董事長武興員(右)代表基金會接受行政院接受林全(左)院頒獎表揚。(馮惠宜攝)

行政院長林全16日接見「105年度暑期青春專案績優團體」得獎單位，其中台中群園基金會榮獲民間單位大獎，由基金會董事長武興員代表接受林全院長頒獎表揚，林全也肯定群園基金會近年來在青少年服務領域的諸多成就。

行政院長林全16日下午接見「105年度暑期青春專案績優團體」得獎單位，全國共計有五個公部門及六個民間單位獲獎，其中台中市雙喜臨門，由台中市政府及群園基金會分別代表公部門及民間單位獲獎。

此次是群園基金會第三度獲選「暑期青春專案績優單位」，群園基金會董事長武興員表示，「做沒有人要做的事」是群園基金會多年來開創多元青少年服務的核心理念，只要孩子有需求，群園就願意提供協助。

過去幾年來，群園基金會不但在青少年輔導領域深耕社區，更協助臺中市政府社會局執行施用毒品之兒童及少年服務暨保護個案親職教育輔導，幫助青少年自我探索，陪伴他們找回成長的喜悅。

而除了第一線青少年輔導工作，為弘揚德育教育，群園基金會亦首創「大台中少年英雄獎」，兩年來累計近70校、4000名學生參與，從「孝」、「勇」、「仁」、「慧」等傳統美德中發揚青少年潛能，鼓勵學生在課業之外，別忘了人生中還有許多重要的事情必須學習成長。

(中時)