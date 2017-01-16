郭泓志若要返中職 得先認清靠成績掙身價現實

郭泓志若重返中職，恐與在獅隊3年逾百萬月薪相去甚遠。(資料照謝明祚攝)

富邦悍將領隊蔡承儒16日在該隊春訓開訓重申，將「小小郭」郭泓志列為下一位補強目標，等他從美國自主訓練回來，雙方再作進一步接觸。

富邦悍將是目前唯一對郭泓志有興趣的球隊，今年加盟該隊的可能性很高，就看雙方在條件待遇上會否達成共識。問題是，富邦悍將到底會對郭泓志開出什麼價碼？他現在情況該給多少才合理？

職業運動「資歷」、「成績」身價畫上等號。郭泓志2013年底當年靠著美國職棒大聯盟職棒資歷，以3年3480萬元，外加每年200萬元激勵獎金合約加盟統一獅，平均月薪超過100萬元，成為中職史上最大合約。

以郭泓志過去在大聯盟資歷，3年絕對值得值4080萬元行情，只是，後來在獅隊3年的成績卻未讓獅隊達到投資報酬率。2014年後援60場，2015年在1軍僅出賽10場、2軍出賽17場，2016年因處於受傷狀態，整季完全未出賽。

他在獅隊3年平均月薪超過100萬元，每投1球的價值約3萬元，結果高身價卻未回饋到戰績上，讓獅隊去年底後3年約滿將他釋出。

郭泓志在獅隊除了沒投出過去在大聯盟的價值，且充滿隨時手傷復發的不確定因素，目前處境如同一位新人，等著有興趣的球隊待價而沽，惟即使過去的百萬元月薪打對折，恐也會讓其他隊卻步，惟有先認清職業運動靠實力與成績才能爭取到高薪現實，才有機會在中職重新出發。

統一獅今年新簽前年季後被義大犀牛釋出的陽建福，這位曾是前興農牛王牌投手，月薪最高領過30多萬元，經過去年在日本獨立聯盟打拚1年，再度獲得統一獅的網羅重返中職舞台，雖然今年月薪僅12萬元，與2003年加入中職的新人待遇一樣，接受的原因無他，只希望在日後於球場上靠自己實力，重新爭取巔峰時的身價。

(中時電子報)