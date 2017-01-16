空巴A330海外交機中心　9月天津啟用

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空中巴士中國公司今天表示，位在天津的A330廣體客機完成和交付中心，預定今年9月份啟用，屆時空巴將首度在天津向客戶交付A330。

新華社報導，根據空巴中國公司說法，這座交機中心將負責接收完成結構組裝的新機，以及客艙安裝和裝飾、機身噴漆、發動機試車、飛行測試等工程，還有飛機交付和客戶接收等作業。

報導指出，這座A330交機中心於2016年3月動工，位置就在先前已投產的A320系列組裝廠旁，未來將以每月2架的速度完成最後組裝。

空巴中國公司說，這座A330交機中心是空巴在歐洲以外第1座廣體客機交機中心，具有重要意義，因為這使空巴與中國大陸航空業的合作夥伴關係，從窄體客機擴展到廣體客機。1060116

(中央社)